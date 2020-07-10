ЦБ: курс доллара на выходные вырос
Центробанк назвал курс валют на выходные, 11–13 июля. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт регулятора.
Курс доллара вырос до 71,23 рубля, что выше 34,98 копейки предыдущего. При этом евро снизился на 14,45 копейки и теперь составляет 80,2689 рубля.
Ранее Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности прокомментировал информацию о стоимости нефти по 100 долларов за баррель.