ЦБ исключил поднятие лимита на вывоз наличной валюты для граждан в ближайшее время | 360°

Деньги 28 октября 2022, 17:26 ЦБ исключил поднятие лимита на вывоз наличной валюты для граждан в ближайшее время Глава ЦБ Набиуллина: возможности увеличить лимиты вывоза валюты свыше $10 тысяч нет РИА "Новости"

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Банк России пока не сможет поднять свыше 10 тысяч долларов лимиты вывоза наличной валюты для граждан. Такое заявление сделала председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, сообщил ТАСС.

«Пока возможности увеличить свыше 10 тысяч долларов лимиты вывоза наличной валюты для граждан у нас нет», — сказала она.

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По словам Набиуллиной, доступ к наличной валюте сейчас ограничен. Зато безналичные суммы поступают более активно как оплата по экспортным товарам.

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«Дальше будем смотреть по ситуации», — резюмировала глава регулятора.

В марте президент России Владимир Путин своим указом запретил вывозить из страны наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов. Запрет на вывоз крупных сумм был указан в документе о дополнительных временных мерах экономического характера.