Банк России и Федеральная антимонопольная служба подготовили рекомендации для банков о необходимости исключить из кредитных договоров согласие клиента на получении рекламной информации. Этот пункт предложат вывести в отдельный документ, написала газета «Известия».

По сведениям от источников, ЦБ и ФАС направят рекомендации банкам, МФО, кооперативам и ломбардам. Регуляторы в своем документе указали, что финансовые организации должны рассылать рекламную информацию только с согласия клиента.

Сейчас заемщикам фактически навязывают рекламу, поскольку права отказаться от нее при оформлении договоров не предоставляют. Поэтому для обеспечения прав и интересов кредиторам рекомендуют получать согласие от клиента на рекламу в рамках отдельного документа, либо при заполнении специальной формы на сайте организации, если услуга предоставляется онлайн.

Подготовку такого обращения изданию подтвердили в ФАС. В ЦБ пока не давали комментариев.

Ранее сообщалось, что в августе банки одобрили рекордный объем потребительских кредитов.