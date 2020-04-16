ЦБ готов поднять лимит операций по картам без ввода пин-кода

Поднять порог покупки, при которой не требуется вводить пин-код, регулятору предложил глава «Опоры России» Александр Калинин. С этой инициативой он выступил во время совещания с Центробанком.

Рост лимита также поддержали крупнейшие банки. Сейчас он составляет тысячу рублей по картам платежных систем «Мир» и MasterСard и три тысячи — по карточке Visa.

В кредитных организациях уверены, что повышение лимита на картах сократит очереди в супермаркетах, средний чек в которых на фоне пандемии уже вырос, а значит и притормозит распространение коронавируса. Однако, как указано в материале, последнее слово в этом вопросе остается за платежными системами.

В начале апреля Банк России дал прогноз по использованию банковских карт. Доля безналичных транзакций в 2020 году вырастет до 70%. Свой вклад в это внес карантин: россияне стали совершать больше покупок онлайн и чаще пользоваться картой вместо наличных.