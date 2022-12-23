Деньги 23 декабря 2022, 12:01 ЦБ допустил смягчение имущественных требований к инвесторам — СМИ «Коммерсант»: ЦБ смягчит требования для получения статуса квалифицированного инвестора РИА «Новости»

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Руководство Банка России готово снизить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора, сообщили источники «Коммерсанта». По их информации, планку удалось снизить с 30 до 15-20 миллионов рублей.

Собеседники издания подчеркнули — хоть сторонам и удалось снизить требования, планируемый порог в 15-20 миллионов все равно остается слишком высоким. Сейчас он составляет шесть миллионов рублей. По словам участников рынка, ситуация может негативно отразиться на активности инвесторов в России.

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Статус квалифицированного инвестора позволяет покупать зарубежные акции и структурные облигации без ограничений. Для этого необходимо иметь не менее шести миллионов рублей, а также совершать сделки с определенной периодичностью — не реже 10 раз в квартал (каждый месяц инвесторы также должны заключать минимум один контракт на общую сумму не менее шести миллионов).

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В России создадут заводы по переработке отходов. В экопромышленные парки, на территории которых они появятся, готовы вложиться 34 компании, а объем инвестиций может составить более 26 миллиардов рублей.