ЦБ допустил, что не продлит рекомендацию о невыплате дивидендов для банков | 360°

Деньги 28 октября 2022, 16:36 ЦБ допустил, что не продлит рекомендацию о невыплате дивидендов для банков Набиуллина: ЦБ может не продлить рекомендацию для банков не выплачивать дивиденды РИА "Новости"

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Центробанк России может не продлить свою рекомендацию для банков о невыплате дивидендов на 2023 год. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров, сообщил ТАСС.

У ЦБ на текущий год была рекомендация — не выплачивать дивиденды тем банкам, которые пользуются регуляторными послаблениями.

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«Но если они не пользуются регуляторными послаблениями, у них есть прибыль, они могут выплачивать дивиденды. Мы будем дополнительно рассматривать, нужно ли эту рекомендацию сохранять на будущее. Может быть, в этом не будет такой целесообразности, как в этом году», — сказала Набиуллина.

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Она подчеркнула, что ЦБ ждет восстановления прибыльности российских банков в 2023 году. По ее словам, тенденция заметна сейчас, поэтому Центробанк допускает ее продление в будущем.

Совет директоров Банка России 28 октября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщила НСН.