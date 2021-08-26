ЦБ: выплаты пенсионерам и военным не повлияют на монетарную политику

Деньги на социальные выплаты военным и пенсионерам будут идти из дополнительных ненефтегазовых доходов, на монетарную политику они не повлияют. Об этом заявили в Банке России.

«Единовременные выплаты, объявленные президентом <…>, будут профинансированы из дополнительных ненефтегазовых доходов. <…> Использование дополнительных ненефтегазовых доходов на расходы текущего года является частью конфигурации бюджетного правила и является неотъемлемой предпосылкой среднесрочного прогноза Банка России», — сказано в сообщении Центробанка, которое процитировало РИА «Новости».

Уточняется, что данный объем расходов, его влияние на совокупный спрос и уровень устойчивого инфляционного давления Банк России учел в своем июльском прогнозе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все пенсионеры, в том числе военные и работающие, получат выплаты в размере 10 тысяч рублей. Речь идет о тех гражданах, которые постоянные проживают в стране.

Государственная дума заявила, что на выплаты потребуется около 500 миллиардов рублей. Средства выделят из сверхдоходов бюджета. Планируется, что пенсионеры получат деньги в сентябре.