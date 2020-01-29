ЦБ будет следить, как банки хранят биометрические данные россиян

Центробанк собирается следить за тем, как финансовые организации хранят биометрические данные россиян — слепки лица и голоса. Регулятор внес поправки в закон о биометрии, чтобы банки прописали правила хранения и передачи данных клиентов.

Как стало известно газете «Известия», Центробанк составил список угроз при сборе и хранении биометрии. Это в том числе подмена, удаление персональных данных, компрометация. Поэтому регулятор намерен следить за безопасностью всех слепков лица и образцов голоса, которые сдают россияне.

Теми же поправками ЦБ предложил шифровать биометрические данные криптографическими ключами, которые прошли проверку ФСБ. Кроме того, планируется расширить сферы применения биометрии. Если раньше с помощью этих данных можно было только конкретизировать операции, то после принятия поправок формулировка расширится до «осуществления банковских операций и иных сделок с клиентами-физлицами».

«Защищенность персональных данных россиян, собираемых во внутренние системы банков, должна быть адекватна возникающим рискам. Требования регулятора формируются с учетом анализа всех рисков», — сказали газете в Центробанке.

В России по инициативе Центробанка была создана Единая система персональных и биометрических данных граждан. Сбор образцов в ЕБС начался 1 июля 2018 года. Россияне, которые сдали свои биометрические данные в ЕБС, могут дистанционно получить финансовые услуги в банках, которые присоединились к этой системе.

Аналитик компании «Финам» Алексей Коренев посчитал, что ужесточение требований к сбору и хранению биометрии стимулирует банки активнее пользоваться ЕБС.