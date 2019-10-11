ЦБ: большинство утечек данных происходит не по вине банков

Мошенники заберут ваши денежки. Но обезопасить себя очень легко Подробнее

Речь идет об интернет-магазинах, собирающих кредитную информацию о своих клиентах. Также часть данных можно получить с помощью парсинга (автоматического сканирования) соцсетей и привлечения уже имеющихся баз данных налогоплательщиков, владельцев машин, недвижимости и так далее.

«Полный набор данных о конкретном клиенте… может так и не быть получен, однако недостающие сведения либо выясняются у самого клиента в процессе разговора с ним оператора („звонаря“), либо вообще игнорируются, и разговор строится только на имеющихся неполных данных», — описывают мошенническую схему аналитики ЦБ.

С ними согласна руководитель операционного отдела банковских карт и эквайринга Райффайзенбанка Виктория Александрова. По ее словам, злоумышленникам порой достаточно лишь обращаться к жертве по имени-отчеству, остальную информацию можно получить из общедоступных источников, рассказала она «Известиям».

Также персональные данные можно получить с помощью вирусов, которыми заражен компьютер жертвы, или купить через Telegram-ботов, отметили в «Финцерте».

За первое полугодие в организации выявили около 13 тысяч предложений по покупке или продаже персональных данных россиян. При этом лишь 12% из них относились к базам данных кредитных организаций.