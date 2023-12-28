Деньги 28 декабря 2023, 16:36 ЦБ анонсировал возобновление продаж валюты с 9 января Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Банк России возобновит проведение операций на внутреннем рынке по пополнению и использованию средств Фонда национального благосостояния с 9 января. ЦБ будет заключать сделки по покупке и продаже валюты. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Покупка и продажа валюты с этого дня и по 28 июня будет осуществляться с учетом корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила. Речь идет об объеме продаж в 11,8 миллиарда рублей в день. Специалисты будут учитывать все операции со средствами ФНБ в 2023 году.

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Отмечается, что дополнительно в течение января 2024 года Банк России завершит осуществление продажи валют в рамках «зеркалирования чистого инвестирования» средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2023 года.

Ранее ЦБ объявил о решении навсегда отменить комиссию для банков за переводы между российскими гражданами в СБП. Льготный период, который должен был действовать до 1 июля 2024 года, станет бессрочным.