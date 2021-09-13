ЦБ анонсировал тест платформы цифрового рубля

С января 2022 года в России должно начаться тестирование платформы цифрового рубля. Ее разработкой занялись специалисты, сообщило РИА «Новости» в Теlеgrаm со ссылкой на планы Центробанка.

В конце июня ЦБ РФ сформировал первую пилотную группу для тестирования цифрового рубля. В нее вошли 12 банков, отмечал регулятор.

Прототип платформы цифрового рубля, по данным Центробанка, должны завершить в декабре 2021-го. У тестирования будет несколько этапов в течение всего следующего года. По результатам работы сформируют дорожную карту по внедрению цифрового рубля.

В Банке России пояснили, что цифровой рубль является проектом «по созданию новой платежной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса».

«На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и еще ряд операций. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота», — рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия 24».