Деньги 08 декабря 2023, 19:22 ЦБ анонсировал массовое внедрение цифрового рубля в 2025 году ЦБ РФ: массовое внедрение цифрового рубля запустят в России не ранее 2025 года РИА «Новости»

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Массовое использование отечественной валюты в цифровом формате начнут не раньше 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

«Пилот будет продолжаться минимум до конца 2024 года, и при необходимости его продлят. Только после завершения пилота цифровой рубль будут внедрять в массовый оборот», — отметили в сообщении.

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В августе Центробанк утвердил тарифы по операциям с цифровыми рублями. Открытие и пополнение цифровых кошельков, оплата покупок и переводы будут для населения бесплатными.

Для бизнеса комиссия за прием оплаты в цифровых рублях составит 0,3%. Это намного меньше, чем при приеме платежей по картам, заключил регулятор.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что россиянам не стоит опасаться внедрения новой формы денег, ведь у цифрового рубля будут высокие показатели защиты.