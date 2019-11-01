ЦБ аннулировал лицензию Данске банка по просьбе организации

«Основанием для аннулирования лицензии у АО „Данске банк“ послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении ЦБ.

Датский Danske Bank прекратит деятельность в России и Прибалтике Подробнее

Еще в июне 2019 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА сообщило, что банк принял решение свернуть свое присутствие в России и начал действовать в этом направлении.

Это решение в феврале приняла материнская компания Danske Bank A/S, которая работает в Северной Европе. Финансовая структура закрывает свои отделения не только в России, но и в странах Балтии. В дальнейшем Danske Bank A/S планирует сконцентрироваться на своем основном рынке. По данным ЦБ, у банка достаточно имущества, чтобы расплатиться с кредиторами и свернуть свою работу в России.

По величине активов на 1 октября банк занимал 240-е место в отечественной банковской системе. Данске банк почти не работал с физлицами — основным делом организации было кредитование корпоративных клиентов. Большинство из них зарегистрировано в Скандинавии.