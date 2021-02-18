ЦБ аннулировал лицензию банка «ПСА Финанс РУС»

Банк России аннулировал лицензию на банковские операции ООО «Банк ПСА Финанс РУС». В финансовой организации создадут комиссию по ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО „Банк ПСА Финанс РУС“ послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении ЦБ.

По данным пресс-службы, у банка есть имущество для удовлетворения требований кредиторов.

Банк «ПСА Финанс РУС» занимал 296-е место в банковской системе России по величине активов. Он не участвовал в системе страхования вкладов.

Банк «ПСА Финанс РУС» учредили в 2008 году. Им владеет один из крупнейших французских банков, Banque PSA Finance. Деятельность финансовой организации связана с торговой политикой автомобильных марок Peugeot, Citroen и DS Automobiles.