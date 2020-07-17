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    17 июля 2020, 10:49

    ЦБ аннулировал лицензии сразу у двух банков

    Эля Данилюк

    Центробанк принял решение аннулировать лицензии двух кредитных организаций. Это банк «Кузнецкий мост» и «Проминвестбанк». Официальное постановление опубликовано на сайте регулятора.

    «Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк „Кузнецкий мост“ Акционерное Общество Банк „Кузнецкий мост“ <…> и у Акционерного коммерческого банка „Промышленно-инвестиционный банк“», — говорится в сообщении.

    Причина — решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации, отметили в ЦБ.

    «Проминвестбанк» занимал 235 место в банковской системе России, а «Кузнецкий мост» был на 362 строчке.

    За последнюю неделю это не первая новость о ликвидации кредитных учреждений. 14 июля лицензии лишили и Народный банк Тувы. Кредитная организация уже пять лет не приносила прибыль и была убыточной. Кроме того, банк не выполнял обязательств перед клиентами, задерживая платежи, отметили тогда в регуляторе.