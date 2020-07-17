ЦБ аннулировал лицензии сразу у двух банков

«Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк „Кузнецкий мост“ Акционерное Общество Банк „Кузнецкий мост“ <…> и у Акционерного коммерческого банка „Промышленно-инвестиционный банк“», — говорится в сообщении.

Причина — решение общего собрания акционеров о добровольной ликвидации, отметили в ЦБ.

«Проминвестбанк» занимал 235 место в банковской системе России, а «Кузнецкий мост» был на 362 строчке.

За последнюю неделю это не первая новость о ликвидации кредитных учреждений. 14 июля лицензии лишили и Народный банк Тувы. Кредитная организация уже пять лет не приносила прибыль и была убыточной. Кроме того, банк не выполнял обязательств перед клиентами, задерживая платежи, отметили тогда в регуляторе.