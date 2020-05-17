Трое россиян попали в топ-20 богатейших жителей Великобритании

Бизнесмен Усманов поднялся на одну строчку в рейтинге, теперь он на седьмой позиции. По данным СМИ, его состояние увеличилось до 14,16 миллиарда долларов. В 2019 году этот показатель составлял 13,73 миллиарда долларов.

В первой двадцатке числятся еще двое россиян. Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман занял 11-е место с 12,4 миллиарда долларов. Он обошел Романа Абрамовича, у которого на счету хранится 12,31 миллиарда долларов. В апрельском рейтинге богатейших россиян по версии журнала Forbes бизнесмены заняли те же строчки.

Богатейшим жителем Великобритании в 2020 году впервые признали изобретателя и основателя компании Dyson Ltd Дайсона. Создатель вакуумного пылесоса и гигиенической сушки для рук накопил уже 19,64 миллиарда долларов. Причем в этом году он неудачно вложился в проект по созданию электромобиля, на чем прогорел на 606 миллионов долларов.

Дайсон возглавил рейтинг Sunday Times благодаря тому, что основатели Hinduja Group братья Сри и Гопи Хиндуджа за год потеряли 7,27 миллиона долларов. Уроженцы Индии ведут бизнес в различных сферах — от медицины до автомобилестроения.

По данным Sunday Times, состояние тысячи богатейших жителей Великобритании постоянно росло после финансового кризиса 2008–2009 годов. Однако пандемия коронавируса сильно пошатнула их накопления. В общей сумме из-за новой инфекции бизнесмены потеряли 65,45 миллиарда долларов.