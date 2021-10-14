Три новых greenfield-проекта появятся в ОЭЗ «Технополис Москва» до конца 2022 года

На площадке «Алабушево» в ОЭЗ «Технополис Москва» до конца 2022 года запустят новые производства микроэлектроники и медтехнологий. Суммарно в строительство трех современных заводов инвестируют более восьми миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Все три завода в Зеленограде инвесторы строят по принципу „greenfield“, то есть возводят с нуля. При этом, в особой экономической зоне столицы для таких проектов предлагаются уже размежеванные земельные участки, с подключением к водо- и теплоснабжению, электроэнергии и транспортной инфраструктуре. Впоследствии инвестор может выкупить землю за 1% от кадастровой стоимости. Строительство новых производств в сфере электроники и медицины, а также запуск производственных линий резиденты ОЭЗ Москвы планируют завершить до конца следующего года. Общий объем инвестиций в проекты превысит восемь миллиардов рублей. Всего на предприятиях будет создано более 800 рабочих мест для инженеров, технологов, управленцев и специалистов IT-сферы», — заявил заместитель мэра.

Общая площадь застройки трех заводов составит почти 100 тысяч квадратных метров.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил, что одно из запускаемых производств ориентировано на выпуск печатных плат и электроники, еще два специализируются на производстве лекарств.

Предприятия в медицинской сфере будут производить лекарства для лечения кардиологических, онкологических и психиатрических болезней. Второй завод будет нацелен на изготовление препаратов для лечения онкологических заболеваний. Новые заводы в Алабушево усилят активность кластеров микроэлектроники и медицинских технологий, развивающихся на территории ОЭЗ столицы Александр Прохоров Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Как отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, резиденты активно включаются в проекты по созданию новых производств. Помимо нулевой ставки налога на землю, имущество и транспорт, они получают льготы по аренде земли.