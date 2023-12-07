07 декабря 2023, 09:38
Три меры против непредсказуемых решений Центробанка по ставке предложили в России
Первый зампред ВТБ Пьянов предложил меры против неожиданных решений ЦБ по ставке
Решения Центробанка по ключевой ставке непредсказуемы относительно действий регуляторов других стран. Такое мнение выразил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в колонке для РБК. Он предложил три меры против неожиданных решений ЦБ.
Причиной проблемы Пьянов назвал непредсказуемую макроэкономическую среду. По его мнению, наращивание сроков достижения цели по инфляции в 4% может стать решением проблемы.
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«Мы стали считать практику публикации прогнозного диапазона ключевой ставки даже вредной: этот инструмент превратился в „ложного друга аналитика“», — указал он.
Потому Пьянов предложил три варианта выхода из ситуации: увеличить сроки по возврату к инфляции в 4%, использовать не только факторы спроса, но и предложения при принятии решения по ключевой ставке или оптимизировать состава корзины товаров и услуг, по которой рассчитывают инфляцию.
Он уже сравнивал решение Центробанка по увеличению показателя с битвой при Ватерлоо. Пьянов спрогнозировал очередной рост ключевой ставки из-за того, что регулятору не удалось стабилизировать темпы роста цен в стране.
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Центробанк
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