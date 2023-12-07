Деньги 07 декабря 2023, 09:38 Три меры против непредсказуемых решений Центробанка по ставке предложили в России Первый зампред ВТБ Пьянов предложил меры против неожиданных решений ЦБ по ставке РИА «Новости»

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Решения Центробанка по ключевой ставке непредсказуемы относительно действий регуляторов других стран. Такое мнение выразил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в колонке для РБК. Он предложил три меры против неожиданных решений ЦБ.

Причиной проблемы Пьянов назвал непредсказуемую макроэкономическую среду. По его мнению, наращивание сроков достижения цели по инфляции в 4% может стать решением проблемы.

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«Мы стали считать практику публикации прогнозного диапазона ключевой ставки даже вредной: этот инструмент превратился в „ложного друга аналитика“», — указал он.

Потому Пьянов предложил три варианта выхода из ситуации: увеличить сроки по возврату к инфляции в 4%, использовать не только факторы спроса, но и предложения при принятии решения по ключевой ставке или оптимизировать состава корзины товаров и услуг, по которой рассчитывают инфляцию.

Он уже сравнивал решение Центробанка по увеличению показателя с битвой при Ватерлоо. Пьянов спрогнозировал очередной рост ключевой ставки из-за того, что регулятору не удалось стабилизировать темпы роста цен в стране.