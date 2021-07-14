Три четверти российских семей признались в финансовых трудностях

Финансовые затруднения разного масштаба испытывают 75,7% семей России. При этом 24,3% могут свести концы с концами при покупке самого необходимого. Такие результаты показало масштабное исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.

Результаты оказались в распоряжении РБК. По сравнению с 2018 годом ситуация улучшилась. Тогда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого.

Российские семьи в 2020 году заявили, что для обеспечения себя на месяц им нужно как минимум 60,9 тысячи рублей. При этом молодые семьи заявили, что им нужно 80,9 тысячи рублей, семьям с детьми-инвалидами — 88,4 тысячи рублей.

Около 8,5% семей по итогам опроса 2020 года не имели возможности оплачивать жизненно важные лекарства. Еще 51,2% заявили, что не могут справиться с неожиданными тратами. Например, на срочные медуслуги, срочный ремонт жилья или на замену предметов длительного пользования. При этом 9% семей не могут купить новую одежду из-за ее износа членам семьи. Покупать фрукты в любое время года не могут 16,7%.

Опрос проходил в октябре–ноябре 2020 года во всех российских регионах.