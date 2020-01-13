Три британских острова решили предоставлять данные об офшорах россиян

Острова Мэн, Гернси и Джерси, которые считаются британскими офшорами, включили Россию в списки стран для автообмена налоговой информацией в 2020 году. Острова намерены передавать информацию о счетах и активах россиян.

Как сообщил РБК, который ознакомился с официальными списками по автообмену, острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году планируют сообщать России о счетах и активах граждан РФ. В 2019 году автоматического обмена между Россией и островами не было: из списка ФНС пропала Великобритания и ее коронные территории. СМИ предполагают, что Россия перестала предоставлять информацию в автоматическом режиме в ответ на аналогичные действия со стороны Британии.

Издание отмечает, что этот шаг островов важен для России с точки зрения борьбы с уходом от налогов и отмыванием средств, а также в контексте ослабления валютного контроля.

В то же время эксперты настороженно отнеслись к этой новости. Директор по развитию бизнеса Hill Consulting Сергей Нестеренко отметил, что, хотя Россия значится в списках стран для обмена информацией у этих островов, это не означает, что они действительно будут передавать данные. Причиной отказа могут стать опасения по поводу недостаточной защиты информации.

В ФНС объявили РБК, что внесут острова в свой список, если они передадут России финансовую информацию.

Россия присоединилась к глобальному автообмену по единому стандарту (CRS) в сентябре 2018 года. Всего в этом списке участников автообмена с Россией 77 стран и 12 территорий.