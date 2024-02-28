Деньги 28 февраля 2024, 14:48 Третьи страны помешали расчетам России и Китая Посол Ханьхуэй: третьи страны спровоцировали сбой в расчетах России и Китая РИА «Новости»

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Причиной сбоев в расчетах между Россией и Китаем стало вмешательство третьих стран. Таким образом посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй прокомментировал отказ ряда китайских банков принимать платежи российских финансовых организаций, оказавшихся под западными санкциями. Его слова привело РИА «Новости».

«Некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть», — отметил китайский дипломат.

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Доля юаня в двусторонних расчетах превысила 90%. При этом Китай также проводит платежи в рублях, поскольку это упрощает взаимодействие между предпринимателями, добавил Ханьхуэй.

На минувшей неделе три крупных банка Китая, в том числе в Bank of China, прекратили принимать платежи из России. Позднее в последнем кредитном учреждении возобновили прием средств в рублях.

Китайские финансовые организации опасались, что могут оказаться под вторичными западными санкциями, о которых предупреждал Минфин США.