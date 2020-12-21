Треть опрошенных россиян пожаловалась на падение доходов

О снижении своих доходов в 2020 году заявили 32% участников опроса, проведенного международной рекрутинговой компании Hays. В прошлом году об этом сообщали только 7% опрошенных. У 15% россиян доходы снизились на более чем 21%.

Как сообщило РБК со ссылкой на результаты исследования, треть работодателей сообщила о повышении зарплат сотрудникам, но в прошлом году таких компаний было 74%. У 8% респондентов доходы упали на 11-20%, у 9% — на 5-10%.

По собственному желанию уволились 19% респондентов, сообщивших о снижении доходов. О сокращении зарплат рассказали еще 18%, об уменьшении бонусов на работе — 14%. Еще 11% сообщили о смене места работы на менее доходное. На прежнем уровне остались зарплаты у 38% опрошенных профессионалов. Увеличились заработки у 30% опрошенных. В прошлом году, для сравнения, их было 58%.

Роста доходов в 2021 году ожидают 59% респондентов, 33% думают, что их зарплата никак не изменится.

Эксперт по личным финансам, зарубежным инвестициям и защите капитала Мария Тараско предложила формировать пенсионный капитал и создавать накопления на образование детей и внуков, чтобы денег всегда хватало.