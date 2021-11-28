Трем категориям пенсионеров автоматически увеличат пенсии с 1 декабря

Трем категориям пенсионеров с 1 декабря проиндексируют пенсии. Надбавки увеличат автоматически.

О повышении выплат сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд России. В частности, индексация ожидает россиян, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Пенсию им повысят до 12 088,96 рубля. Сейчас страховая пенсия по старости составляет 6 044 рублей 48 копеек. То есть выплаты увеличат в два раза.

Вторая категория — это пенсионеры, которые продолжали работать до августа этого года, но в последний месяц лета уволились. Им автоматически будут начислять прибавку к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца. Это связано с тем, что уволившимся с работы пенсионерам пенсии индексируют только на четвертый месяц, пояснили в ПФР. Таким образом, в декабре им выплатят проиндексированные пенсии с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь.

Помимо этого, пенсии проиндексируют россиянам, которые подавали заявления на перерасчет. Надбавки также зачислят автоматически.

По данным главы Минтруда Антона Котякова, в 2022 году социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7%, а страховые — на 5,9%. После этого среднегодовая страховая выплата по старости неработающим будет равна 18 521 рублю, в 2023 году ее размер составит 19 477 рубля, в 2024 году — 20 469 рублей. В этом году она должна составить с учетом индексации 17 541 рубль.