Стало известно, кто получит трехкомпонентную пенсию

Сотрудники крупных компаний в будущем смогут рассчитывать на получение пенсии, которая складывается из трех компонентов. Это страховая, накопительная и корпоративная части.

Как заявил URA.RU первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике, сенатор от Курской области Валерий Рязанский, в России произойдет некоторая стагнация пенсионной системы. Как и во всем мире она будет складываться из трех компонентов.

«Это страховая составляющая, которая идет за счет взносов из заработной платы, накопительная и корпоративная. Она будет развиваться в корпорациях, которым позволяют ресурсы, кому важно закрепить этот пункт в социальном пакете, чтобы удержать наиболее ценные кадры», — объяснил сенатор.

Рязанский уточнил, что система дополнительного пенсионного обеспечения уже применяется в стране.

«Это дополнительные системы мотивации, которые идут в социальном пакете, такой современный тренд. Его используют нефтяники, железнодорожники, энергетики, IT-компании, то есть те структуры, у которых есть такие возможности», — разъяснил спикер.

Эти меры позволяют создавать устойчивые коллективы. Компания ежемесячно отчисляет деньги в будущую пенсию работника, а он должен отработать их в установленный срок. Подобные коллективы обладают высоким социальным спокойствием. Как правило, в них не происходят забастовки и остановки производства, они не беспокоят ни налоговые структуры, ни местные власти.

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что военные могут получать две пенсии одновременно.