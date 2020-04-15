Требования к первоначальному взносу по ипотеке в России ужесточили

Российские банки пересматривают условия по ипотечному кредитованию. Некоторые из них уже подняли минимальный размер первоначального взноса. Требования актуальны при покупке жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке.

На такие меры в марте и начале апреля пошли шесть банков, входящих в топ-30 в ипотечном сегменте. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на статистику Frank RG.

В кредитных организациях заметили, что ипотека с низким первоначальным взносом означает для банка более высокие риски. Особенно в кризисное время. Из-за происходящего в стране на фоне ситуации с коронавирусом лояльный подход в ипотечном вопросе менее вероятен. Кроме того, уверяют в банках, решение поднять минимальный порог взноса по ипотеке, наоборот, снизит нагрузку на семейный бюджет клиентов.

«В большинстве случаев чем меньше размер первоначального взноса, тем выше будет платеж», — пояснили специалисты.

Эксперты считают, что повышение уровня первоначального взноса позволяет отсечь «менее надежные категории клиентов».

Спрос на ипотеку в период пандемии снизился — у многих россиян сейчас финансовые проблемы. Но цены на жилье поднимутся вряд ли, иначе продавцы и застройщики лишатся хоть какой-то прибыли.