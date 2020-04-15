Требования к первоначальному взносу по ипотеке в России ужесточили
На такие меры в марте и начале апреля пошли шесть банков, входящих в топ-30 в ипотечном сегменте. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на статистику Frank RG.
В кредитных организациях заметили, что ипотека с низким первоначальным взносом означает для банка более высокие риски. Особенно в кризисное время. Из-за происходящего в стране на фоне ситуации с коронавирусом лояльный подход в ипотечном вопросе менее вероятен. Кроме того, уверяют в банках, решение поднять минимальный порог взноса по ипотеке, наоборот, снизит нагрузку на семейный бюджет клиентов.
«В большинстве случаев чем меньше размер первоначального взноса, тем выше будет платеж», — пояснили специалисты.
Эксперты считают, что повышение уровня первоначального взноса позволяет отсечь «менее надежные категории клиентов».
Спрос на ипотеку в период пандемии снизился — у многих россиян сейчас финансовые проблемы. Но цены на жилье поднимутся вряд ли, иначе продавцы и застройщики лишатся хоть какой-то прибыли.