Траты россиян в первый месяц снятия ограничений оценили эксперты

В месяц месяц без ограничений россияне сократили свои расходы на развлечения. Об этом свидетельствуют данные опроса.

Как сообщает РБК, до эпидемии коронавирусной инфекции на развлечения около 35% граждан тратили меньше пяти тысяч рублей. Теперь же каждый второй россиянин сократил расходы на досуг до этой суммы (53%).

По мнению экспертов, снижение связано как с ограниченным выбором досуга, так и с падением потребительской возможности жителей. Вместе с тем, если сравнивать показатели первой недели после самоизоляции, то количество посетителей за месяц все-таки увеличилось. Так посещение торговых центров поднялось с 24 до 42%, в кафе и ресторанах увеличилось с 5 до 34%, а в салонах красоты возросло с 22 до 49%.

С 16 июля в Московской области начинается следующий этап снятия ограничений. С 16 июля в парках региона отменяют масочный режим, а с 1 августа — заработают кинотеатры.