Траты россиян на покупки в Сети в первом полугодии выросли почти вдвое

Жители России стали на 43% больше тратить на покупки в интернете в первом полугодии 2022-го. Они составили 2,3 триллиона рублей, 2,2 из них пришлись на российские интернет-магазины. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

«Общий объем интернет-торговли в первом полугодии 2022 года составил 2,3 триллиона рублей (+43%) — столько потратили россияне на российских и зарубежных онлайн-площадках. Из этой суммы на внутренний рынок приходится 2,2 триллиона, это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года: рост в 1,5 раза», — сказано в сообщении организации, которое процитировало РИА «Новости».

Доля электронной торговли в общем объеме розничных продаж выросла на треть по сравнению с 2021 годом. Она на данный момент составляет 11,2% (в первом полугодии 2021 года — 8,8%).

Президент АКИТ Артема Соколов объяснил увеличение продаж в Сети ускоренным ростом потребительского спроса на фоне нестабильной ситуации в физической рознице. Речь идет о сокращении ассортимента товаров, уходе иностранных брендов. При этом достаточное количество предложений в онлайне сохранилось: остались знакомые марки, пришли новые бренды.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются товары для дома, одежда и обувь, продукты.