Траты россиян на новогодние подарки выросли на треть
Как сообщила газете «Известия» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, мальчикам чаще всего покупают квадрокоптеры, роботов и фигурки героев. Девочкам — коллекционные куклы и персонажей из мультфильмов.
Цицулина сообщила, что в 2018 году на подарки детям уходило 1,2 тысяч рублей, что на 33% меньше, чем в текущем году.
Торговые операторы зафиксировали этот тренд еще в период осенних продаж, когда реализация продукции выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился средний чек при онлайн-покупках, он вырос на 15% и составил более 1,5 тысячи рублейАнтонина Цицулинапрезидент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).
В ассоциации сообщили, что в список самых популярных подарков вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, а также историческое и фантастическое оружие. Девочки заинтересованы в получении материалов для творчества, мягких игрушках, кукольной одежде и экспериментальных наборах вроде «Юного химика».
В сети «Детский мир» утверждают, что в подарок чаще всего покупают персонажей мультфильмов и игрушки из желеобразного материала. Популярностью также пользуются радиоуправляемые машины, куклы и трансформеры.
Аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» подсчитали, что на сладости россияне тратят в среднем 650 рублей, средний чек вырос по сравнению с прошлым годом на 8%.