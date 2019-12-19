Траты россиян на новогодние подарки выросли на треть

По сравнению с прошлым годом средний чек предновогодних покупок россиян увеличился на треть до 1,6 тысячи рублей. Именно столько родители готовы потратить на подарки детям, но без учета сладостей.

Как сообщила газете «Известия» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, мальчикам чаще всего покупают квадрокоптеры, роботов и фигурки героев. Девочкам — коллекционные куклы и персонажей из мультфильмов.

Цицулина сообщила, что в 2018 году на подарки детям уходило 1,2 тысяч рублей, что на 33% меньше, чем в текущем году.

Торговые операторы зафиксировали этот тренд еще в период осенних продаж, когда реализация продукции выросла на 6% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился средний чек при онлайн-покупках, он вырос на 15% и составил более 1,5 тысячи рублей Антонина Цицулина президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ).

В ассоциации сообщили, что в список самых популярных подарков вошли детская электроника, уличные игрушки, настольные игры, а также историческое и фантастическое оружие. Девочки заинтересованы в получении материалов для творчества, мягких игрушках, кукольной одежде и экспериментальных наборах вроде «Юного химика».

В сети «Детский мир» утверждают, что в подарок чаще всего покупают персонажей мультфильмов и игрушки из желеобразного материала. Популярностью также пользуются радиоуправляемые машины, куклы и трансформеры.

Аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД» подсчитали, что на сладости россияне тратят в среднем 650 рублей, средний чек вырос по сравнению с прошлым годом на 8%.