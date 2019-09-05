  • Транспортные компании сделали из крупного холдинга злостного неплательщика

    05 сентября 2019, 10:07

    Редакция сайта 360°

    Один из холдингов, производящих пиво, оказался должен государству несколько десятков миллионов рублей. Только в компании утверждают, что эти долги — чужие. Сейчас убытки холдинга от недобросовестных транспортных подрядчиков составляют более 50 миллионов рублей. В деле разбирался «Ридус».

    После налоговой проверки за 2012−2014 годы компании начислили налоги, штрафы и проценты за транспортные перевозки на сумму более 30 миллионов рублей. В компании утверждают, что это долги их контрагента-перевозчика, не платившего НДС.

    «Все транспортные компании работают по принципу диспетчерских услуг. Ни у кого из перевозчиков нет достаточного количества водителей в штате и машин в собственности. Получается, как такси. Мы звоним перевозчику, с которым у нас заключен договор, но он может не иметь в наличии той или иной машины, исходя из нашей потребности: холодильник, объем и т. д. Подрядчик начинает искать субподрядчика, у кого есть необходимое, но предоставляет нам эту машину от своего имени и несет за все ответственность», — пояснила Елена Гончарова, генеральный директор ООО «ЧОО «Дружина Афанасий».

    Компания сотрудничала со своими перевозчиками с начала 2000-х, и проблем до этого никогда не было.

    «На момент заключения договоров у нас не было никаких сомнений в благонадежности контрагентов. Мы подавали заявки, они отрабатывались, услуги предоставлялись, продукция развозилась», — пояснила Гончарова.

    А через несколько лет выяснилось, что транспортные контрагенты холдинга не платили налоги, а виновной в этом оказалась сама компания.

    Следующая проверка за 2015–2017 годы снова выявила нарушения и оштрафовала компанию. Причина та же — снова проблема с транспортными компаниями, только теперь они завышали свои расходы.

    Все эти транспортные компании принадлежат Наталье Батариной. После того, как первая налоговая проверка повлекла за собой многомиллионные штрафы, компания расторгла с Батариной все контракты, но, поскольку сотрудничество с ней длилось не один год, расплачиваться за ее махинации холдинг вынужден до сих пор.

    «Сейчас у нас прошла новая налоговая проверка, снова Батарина в поле зрения, доначислили нам в общем 13 миллионов 700 тысяч рублей. Это без штрафов и пеней», — объяснила Елена Гончарова.

    В марте этого года в отношении Натальи Батариной завели уголовное дело. Причина — одна из ее транспортных компаний. Связаться с самой Натальей Батариной «Ридусу» на момент выхода статьи не удалось.