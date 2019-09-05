Транспортные компании сделали из крупного холдинга злостного неплательщика

После налоговой проверки за 2012−2014 годы компании начислили налоги, штрафы и проценты за транспортные перевозки на сумму более 30 миллионов рублей. В компании утверждают, что это долги их контрагента-перевозчика, не платившего НДС.

«Все транспортные компании работают по принципу диспетчерских услуг. Ни у кого из перевозчиков нет достаточного количества водителей в штате и машин в собственности. Получается, как такси. Мы звоним перевозчику, с которым у нас заключен договор, но он может не иметь в наличии той или иной машины, исходя из нашей потребности: холодильник, объем и т. д. Подрядчик начинает искать субподрядчика, у кого есть необходимое, но предоставляет нам эту машину от своего имени и несет за все ответственность», — пояснила Елена Гончарова, генеральный директор ООО «ЧОО «Дружина Афанасий».

Компания сотрудничала со своими перевозчиками с начала 2000-х, и проблем до этого никогда не было.

«На момент заключения договоров у нас не было никаких сомнений в благонадежности контрагентов. Мы подавали заявки, они отрабатывались, услуги предоставлялись, продукция развозилась», — пояснила Гончарова.

А через несколько лет выяснилось, что транспортные контрагенты холдинга не платили налоги, а виновной в этом оказалась сама компания.

Следующая проверка за 2015–2017 годы снова выявила нарушения и оштрафовала компанию. Причина та же — снова проблема с транспортными компаниями, только теперь они завышали свои расходы.

Все эти транспортные компании принадлежат Наталье Батариной. После того, как первая налоговая проверка повлекла за собой многомиллионные штрафы, компания расторгла с Батариной все контракты, но, поскольку сотрудничество с ней длилось не один год, расплачиваться за ее махинации холдинг вынужден до сих пор.

«Сейчас у нас прошла новая налоговая проверка, снова Батарина в поле зрения, доначислили нам в общем 13 миллионов 700 тысяч рублей. Это без штрафов и пеней», — объяснила Елена Гончарова.

В марте этого года в отношении Натальи Батариной завели уголовное дело. Причина — одна из ее транспортных компаний. Связаться с самой Натальей Батариной «Ридусу» на момент выхода статьи не удалось.