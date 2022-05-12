Поставщики заявили о четырехкратном подорожании транспортировки продуктов

Стоимость транспортировки продуктовых грузов в Россию выросла. В профсоюзе поставщиков указали на четырехкратное подорожание. На польско-белорусской границе скопились фуры.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков пояснил радиостанции «Говорит Москва», что на данный момент логистика замедлилась. А из-за роста себестоимости возможно снижение товарооборота.

«Стоят машины на польско-белорусской границе. От того, что обычно пропускается, удается обработать только 33% машин. Никаких сбоев нет, однако все участники отмечают замедление и удорожание логистики», — сказал он.

По некоторым позициям до 16-18% себестоимости поставок того, что не растет в России, составляют именно логистические траты. Показатель Востриков назвал существенным, объяснив, что международная логистика выросла практически четырехкратно. Сбоев в транспортировке профсоюз поставщиков пока не отмечал.

«Себестоимость пухнет как на дрожжах. Реальные доходы населения не растут. Возможно, это приведет к снижению товарооборота в килограммах, литрах и других натуральных единицах», — допустил исполнительный директор «Руспродсоюза», добавив, что спрос зависит от ценового предложения.

Сейчас на предприятиях пищевой промышленности заняты решением проблем в технологических цепочках. Бизнес начал переходить на российские аналоги — например, при упаковке товара.