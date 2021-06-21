Возвращение цен на нефть к 100 долларам предсказали транснациональные компании

Сразу несколько крупнейших транснациональных компаний, которые занимаются торговлей нефтью, на этой неделе предсказали рост цен на черное золото до 100 долларов за баррель.

Как сообщила газета «Известия», представители корпораций отмечают, что из-за недоинвестирования нефтяной рынок может стать жертвой снижения поставок. При этом перестройка экономики под «зеленую» энергетику может вызвать заметный рост спроса на углеводороды.

Российские эксперты считают такой сценарий маловероятным. По их мнению, даже если нефть преодолеет ценовую отметку в 100 долларов, то случится это ненадолго.

На прошлой неделе цена нефти марки Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с 26 апреля 2019 года. WTI за день в ходе торгов росла на 1,5%, до 71,98 доллара. Днем нефть дорожала на 0,3%.

Взлетели и биржевые цены на дизельное топливо. Это хорошая новость для экономики и не очень — для простых россиян. Эксперты считают, что за ростом цен на топливо последует подорожание всего остального: доставки, ГЗМ, овощей и фруктов, проезда в транспорте.