Рубль подорожал к доллару и евро после заявления Трампа о «сделке века»

После сообщения президента США Дональда Трампа о существовании плана по «сделке века» между Израилем и Палестиной рубль немного укрепился к доллару и евро. Он заявил, что израильский премьер Беньямин Нетаньяху поддержал его начинание.

По данным Московской биржи, на которые ссылается ТАСС, на 20:10 по московскому времени доллар снижался до 62,4 рубля. Евро — до 68,61 рубля. Одновременно стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE, с поставкой в марте 2020 года, выросла на 0,7% до 59,73 долларов за баррель.

Колебания валюты начались на фоне обещания Трампа обнародовать 29 января план по урегулированию взаимоотношений Палестины и Израиля. Американский президент сообщил об уже полученной поддержке Израиля, и отметил, что палестинская сторона его поддержит, так как многие арабские страны уже высказались в пользу соглашения.

В соответствии с американским планом площади палестинских территорий будут практически удвоены. При этом изменения не предполагают никакого риска для Израиля. Трамп однозначно признал право израильского народа проживать на исторической родине.

«Я всегда был вместе с Государством Израиль и еврейским народом. Я сильно поддерживаю их безопасность и их право жить на исторической родине. Пришло время мира!» — написал Трамп на своей странице в Twitter, опубликовав карту новых границ двух стран.

Кроме того, в Восточном Иерусалиме будет создана палестинская столица, в которой Вашингтон откроет свое посольство.

Чрезвычайный и полномочный посол Палестины в России Нофаль Абдель Хафиз назвал палестино-израильский конфликт «самым трудным на Ближнем Востоке». Он заявил, что израильтяне пытаются сгладить его остроту.