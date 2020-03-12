Трамп заявил о плюсах дешевой нефти для США

Трамп пересказал журналистам телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

По словам главы Белого дома, принц рассказал, что у Саудовской Аравии есть разногласия с Россией.

«Это то, что опустило нефтяные цены. И то, что я могу сказать: цена нефти сейчас та, о которой я мог лишь мечтать. Потому, что цена бензина серьезно снизится», — добавил Трамп.

Он также отметил, что благодаря низким ценам американские компании будут платить меньше налогов.

Цены на нефть обрушились, после того как страны 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейшем сокращении добычи. На сокращении настаивала Саудовская Аравия, Россия была против. С 1 апреля все существовавшие договоренности по добыче снимаются.

Сейчас нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE торгуется ниже 33 долларов за баррель. Сорт WTI стоит ниже 31 доллара.

Россия экспортирует сорт Urals, который идет с дисконтом к Brent в 2-3 доллара.