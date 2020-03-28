Трамп выделил $2 трлн на поддержку американцев. Это крупнейшая помощь за всю историю
Это крупнейшие меры помощи за всю историю Соединенных Штатов. Во время финансового кризиса 2008 года власти выделяли 800 миллиардов долларов.
Новый закон позволит оказать срочную помощь семьям, рабочим и бизнесу, заявил Трамп.
Он поблагодарил демократов и республиканцев за то, что они объединились, несмотря на разногласия, и «поставили Америку на первое место».
«Я думаю, что у нас будет огромный рост», — добавил он.
Документ предусматривает выделение 300 миллиардов долларов на выплату пособий по безработице — уволенные сотрудники в течение четырех месяцев смогут получать полную зарплату. Также семьи с доходом менее 99 тысяч долларов в год получат по 3,4 тысячи долларов.
Кроме того, американцы смогут получить единовременные выплаты около 1,2 тысячи долларов на человека.