Трамп сообщил об историческом укреплении рубля

Российский рубль укрепился до исторических значений из-за высоких цен на нефть. Об этом во время выступления перед сторонниками в Вайоминге заявил бывший президент США Дональд Трамп, написало РИА «Новости».

«Россия зарабатывает целое состояние из-за перехода на расчеты за поставки энергоносителей в собственной валюте и цен на нефть», — заявил он.

Трамп выразил мнение, что при нем США обладала энергетической независимостью.

«Если бы я остался на второй срок, то Америка по объему добычи нефти превзошла бы как Россию, так и Саудовскую Аравию», — сказал бывший президент.

Также Трамп предположил, что нефтяные цены по 40 долларов за баррель могли бы остановить спецоперацию на Украине.

Авторы материала на американском канале CBS News назвали рубль самой сильной валютой мира после решения президента России Владимира Путина принимать оплату за поставки энергоносителей только в отечественной валюте.