Трамп отменил торговые пошлины для Украины

Отмена пошлин для украинских грузов была приостановлена в декабре 2017 года из-за неоднократного нарушения Киевом законов США об интеллектуальной собственности. США отменили беспошлинный ввоз 155 товаров с Украины, уточнил RT.

«Я решил, что Украина добилась прогресса в том, что касается адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности», — объяснил глава Белого дома свое решение.

Еще трех сотрудников Белого дома вызвали для дачи показаний на Трампа Подробнее

При этом в августе 2019 года администрация Трампа, как на этой неделе сообщила The Washington Post, отложила подписание торгового соглашения с Украиной. Это произошло незадолго до того, как Трамп заморозил военную помощь республике в размере 400 миллионов долларов. На днях временный поверенный (посол) США на Украине Уильям Тейлор заявил на закрытых слушаниях в Конгрессе, что Белый дом увязывал предоставление помощи с расследованием против сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Байден-старший намерен баллотироваться от Демократической партии на президентских выборах в 2020 году. Если он пройдет внутрипартийные праймериз, то станет главным соперником Трампа.

Демократы в Конгрессе инициировали процедуру импичмента. Конгрессмены считают, что Трамп использовал свои полномочия в личных целях для борьбы с политическим конкурентом.