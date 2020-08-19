Трамп назвал «хорошей» компанию, готовую купить ТikТok

Президент США Дональд Трамп сообщил, что третья компания, вступившая в гонку за покупку китайской платформы ТikТok, ему очень нравится.

«Oracle — хорошая компания, которая может выкупить американский бизнес ТikТok», — сказал глава государства.

За китайскую соцсеть также поборются Microsoft и Twitter. О том, что Oracle также имеет виды на ТikТok, ранее сообщила газета Financial Times.

До этого Трамп грозил заблокировать TikTok на территории США, если до 15 сентября сделка не состоится. Тогда сумма сделки с Microsoft оценивалась в 10-30 миллиардов долларов. Она чуть не сорвалась из-за заявления заявления Трампа о том, что одобрит ее при условии, если существенная часть суммы поступит на счета министерства финансов.

Это назвали вымогательством, которое запрещено законом. В ответ на эти обвинения Белый дом сообщил, что президент США имел в виду налоговые поступления и создание новых рабочих мест.