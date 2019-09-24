Трамп и Дуда обсудили, как помешать строительству «Северного потока — 2»
Президент США Дональд Трамп обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Стороны назвали его угрозой энергетической безопасности Европы, сообщили ТАСС в пресс-службе Белого дома.
«Оба президента признали, что газопровод „Северный поток — 2“ является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — рассказали там.
Поляки смогут ездить в США без визыПодробнее
Трамп неоднократно выступал против строительства российского газопровода. Взамен он предлагал европейцам покупать американский сжиженный газ.
«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода. Топливо по нему будет поступать по дну Балтийского моря до Германии, минуя Украину.
Запуск газопровода запланирован в 2019 году.
Половину проекта финансирует «Газпром», еще половину — немецкие компании Uniper и Wintershall, австрийская OMV, Engie из Франции и Shell.