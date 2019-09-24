«Оба президента признали, что газопровод „Северный поток — 2“ является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — рассказали там.

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Трамп неоднократно выступал против строительства российского газопровода. Взамен он предлагал европейцам покупать американский сжиженный газ.

«Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода. Топливо по нему будет поступать по дну Балтийского моря до Германии, минуя Украину.

Запуск газопровода запланирован в 2019 году.

Половину проекта финансирует «Газпром», еще половину — немецкие компании Uniper и Wintershall, австрийская OMV, Engie из Франции и Shell.