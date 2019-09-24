  • Трамп и Дуда обсудили, как помешать строительству «Северного потока — 2»

    24 сентября 2019, 00:43

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп обсудил с польским коллегой Анджеем Дудой строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Стороны назвали его угрозой энергетической безопасности Европы, сообщили ТАСС в пресс-службе Белого дома.
    Трамп и Дуда обсудили, как помешать строительству «Северного потока — 2»

    «Оба президента признали, что газопровод „Северный поток — 2“ является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — рассказали там.

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    Трамп неоднократно выступал против строительства российского газопровода. Взамен он предлагал европейцам покупать американский сжиженный газ.

    «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода. Топливо по нему будет поступать по дну Балтийского моря до Германии, минуя Украину.

    Запуск газопровода запланирован в 2019 году.

    Половину проекта финансирует «Газпром», еще половину — немецкие компании Uniper и Wintershall, австрийская OMV, Engie из Франции и Shell.