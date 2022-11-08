Товарооборот России и Индии вырос на 130% | 360°

Деньги 08 ноября 2022, 15:56 Товарооборот России и Индии вырос на 130% Глава МИД Лавров: Россия и Индия доведут товарооборот до 30 миллиардов долларов РИА «Новости»

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Россия и Индия в ближайшее время достигнут поставленной цели и выведут товарооборот до 30 миллиардов долларов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, сообщила Lenta.ru.

На данный момент эта цифра составляет около 17 миллиардов долларов. По словам Лаврова, к сентябрю товарооборот прибавил, по сравнению с таким же периодом 2021 года, более 130%.

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«Мы уверены, что цель, которую поставили наши лидеры — довести товарооборот до 30 миллиардов, будет вскоре достигнута», — подчеркнул глава МИД РФ.

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В октябре Россия заняла лидирующую позицию среди экспортеров нефти в Индию, которая впервые за всю историю обошла Европу по морским поставкам российского топлива.

На пресс-конференции Лавров заметил, что целый ряд стран проявляют интерес к участию в БРИКС. Внимание к объединению, по словам российского дипломата, продолжает расти не только со стороны Алжира, Аргентины и Ирана: интересующихся государств больше 12, сообщил RT.