Деньги 22 декабря 2022, 22:15 Товарооборот между Россией и Индией достигнет рекордных показателей Товарооборот между Россией и Индией составит 30 млрд долларов в 2022 году

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До конца 2022 года товарооборот между Россией и Индией превысит отметку в 30 миллиардов долларов. Показатель станет рекордным, отметил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Ивин. Об этом сообщило РИА «Новости».

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По словам специалиста, значительную часть товарооборота составляет экспорт энергоносителей из России. Кроме того, страна поставляет в Индию удобрения и другие товары, написал RT.