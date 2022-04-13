Товарооборот Китая и России увеличился на треть

Почти на треть вырос товарооборот между Россией и Китаем с января по март 2022 года. В годовом исчислении он увеличился на 28,7% и достиг 38,17 миллиарда долларов, сообщил ТАСС со ссылкой на отчет Главного таможенного управления КНР.

Экспорт в Россию возрос примерно на четверть— 25,9% на сумму около 16,44 миллиарда долларов, а импорт в Китай — почти на треть — 31% на сумму 21,73 миллиарда долларов.

Динамика товарооборота между Китаем и США не такая оптимистичная. Он вырос всего на 12,2%, составив 185,91 миллиарда долларов. Экспорт в штаты возрос на 16,7%, составив 138,89 миллиарда долларов, а импорт — на 0,8%, до 47,02 миллиарда долларов.

Общий объем внешней торговли Китая составил 1,47 триллиона долларов — с ростом на 13%.