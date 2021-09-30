Торговым сетям рекомендовали перейти на прямые договоры с поставщиками

Минпромторг дал рекомендацию торговым сетям перейти от закупок на электронных торгах к прямым договорам. Речь идет лишь о некоторых социально значимых товарах, цена на которые колеблется от сезона к сезону. Об этом заявил газете «Известия» замглавы министерства Виктор Евтухов.

Напрямую можно закупать такие продукты, как яйцо, мясо, молоко, так называемый борщевой набор. Евтухов рассказал, что ведомство прорабатывает возможность законодательного закрепления перехода к прямым договорам. Такая инициатива поможет уменьшить конечную цену продуктов в магазинах.

Евтухов заметил, что закупочные цены на яйца, к примеру, могут в течение года колебаться в районе 20%, при этом сохраняя положительную рентабельность продаж для производителей.

«В то время как при закупках на тендерах цены в сезон и не в сезон могут отличаться в два-три раза», — объяснил замминистра и отметил, что подобная амплитуда закупочных цен влияет на весь рынок, отражаясь на закупках других товаров.

Евтухов высказал мнение, что для стабилизации цен на продукты необходимо использовать рыночные методы. В частности, проводить работу по отдельным группам товаров, при этом применяя механизмы балансировки продовольственных рынков.