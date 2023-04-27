Деньги 27 апреля 2023, 17:02 Торговый оборот России и Турции превысил 62 миллиарда долларов в 2022 году Путин: торговый оборот России и Турции в прошлом году превысил 62 млрд долларов Pxhere

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В прошлом году российско-турецкий торговый оборот превысил 62 миллиарда долларов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время торжественной церемонии завоза партии ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».

«Торговый оборот превысил 62 миллиарда долларов. Мы будем увеличивать оборот взаимной торговли и поощрять взаимную работу на наших рынках», — подчеркнул российский лидер.

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Также он сообщил, что в ходе телефонного разговора с Эрдоганом стороны условились и дальше углублять взаимодействие в торговле и экономике, стимулировать рост товарооборота. Главы государств решили поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств и выходить на рынки друг друга.

По словам Путина, в российско-турецких отношениях еще не было проектов, подобных атомной электростанции «Аккую». Он добавил, что план строительства энергетического объекта позволяет укреплять соседские связи двух государств, а также их партнерство в экономической сфере.