Торговые сети решили сдерживать цены к Новому году

В ассоциации привели данные Росстата, согласно которым с начала года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 3,3%.

«Все изменения цен на отдельные категории продовольственных товаров носят сезонный характер или обусловлены внешними факторами», — указали в АКОРТ, приведя в пример неурожай сахарной свеклы и общемировой рост стоимости пшеницы.

Для предотвращения резких колебаний, ориентируясь на снижающуюся покупательную способность населения, торговые сети придерживаются политики сдерживания роста цен Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)

В ассоциации добавили, что «несмотря на существенные издержки торговли» из-за борьбы с коронавирусом, «члены АКОРТ гарантируют продолжение подобной практики». В итоге цены на продукты будут меняться по тому же сценарию, что и в конце прошлого года, уверены в АКОРТ.

Запросы производителей и поставщиков на повышение закупочных цен «рассматриваются в индивидуальном порядке, в том числе с привлечением ФАС», добавили в ассоциации.

Также там назвали объективные причины для изменения цен на продукты. Это уровень инфляции, урожай сельхозкультур, колебания курса рубля, рост цен на энергоносители и тарифы естественных монополий, а также изменения в законодательстве, ведущие к росту издержек.