Запрет на торговлю выписками из ЕГРН хотят смягчить
Правительственный законопроект, запрещающий перепродажу выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), могут серьезно смягчить ко второму чтению в Думе. Поправки рассматривает комитет по законодательству, сообщил «Коммерсант».
В проекте закона «О государственной регистрации недвижимости» содержится запрет на перепродажу данных из ЕГРН. При буквальной трактовке документа под ударом окажется бизнес крупных онлайн-платформ в сфере купли-продажи недвижимости, включая «Авито. Недвижимость», ЦИАН и «Яндекс. Недвижимость».
Правительство включило этот пункт в документ для борьбы с «сайтами-двойниками» ЕГРН, продающими сведения из госреестра. Объем этого рынка в кабмине оценивали в 2,5 миллиарда рублей ежегодно.
Теперь депутаты предлагают ограничить запрет лишь теми сведениями, которые содержатся в документах, выданных и заверенных Росреестром. Также запрет оставят для сайтов, предлагающих получить сведения об объектах недвижимости напрямую из ЕГРН.