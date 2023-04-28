Деньги 28 апреля 2023, 16:03 Торговать акциями недружественных компаний ОПК запретят в России Набиуллина: в России запретят торговать акциями недружественных компаний ОПК Pxhere

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Торговля акциями недружественных компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК) подпадет под запрет в России. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка. Ее транслировали на YouTube-канале Банка России.

«Предполагается, что торговля ими не будет происходить», — отметила глава Центробанка, говоря об акциях недружественных России компаний ОПК.

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По словам Набиуллиной, остановка торговли приведет к делистингу — исключению таких ценных бумаг из оборота на бирже. В связи с этим потребуется решить вопрос, как люди, купившие эти акции, когда было разрешено, избавятся от них, обратила внимание глава ЦБ. Нюансы по указанному моменту предстоит доработать.

Ранее Набиуллина сообщила, что Центробанк не планирует вводить в России новые валютные ограничения. Глава ЦБ пояснила, что система относительно стабилизировалась, поэтому возможны только поправки к нынешним мерам.