Топ-менеджеры «Аэрофлота» в 2019 году получили больше денег, несмотря на катастрофу SSJ100

Топ-менеджеры «Аэрофлота» получили вознаграждения за прошлый год. Компания увеличила их размер почти на 40%. При этом после крушения SSJ100 в Шереметьево руководство обещали лишить премий.

Увеличение вознаграждения для руководства заметили в годовом отчете «Аэрофлота». Внимание на документ обратил сайт РБК.

Сумма выросла с 1,5 до 2,138 миллиарда рублей (на 38%). В нее включены заработная плата, премии и прочие компенсации, выплаченные в 2019 году. К руководству относятся члены совета директоров и правления, начальство летного и наземного состава.

В отчете указано, что компания утвердила «новые долгосрочные программы премирования для ее руководящего персонала и членов совета директоров». Сколько получают топ-менеджеры, зависит от пассажиропотока, процента международных перелетов и доходности самих перевозок.

Отмечается, что на 31 декабря 2019 года непогашенная сумма обязательства по описанным программам равнялась 410 миллионам рублей.

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев заявил после катастрофы Sukhoi Superjet, в которой погиб 41 человек, что премий руководство лишится. По его словам, это предусмотрено в KPI топ-менеджмента компании. Менеджерам ничего не должны были выплачивать со второго квартала и до конца 2019 года, однако в отчете упоминаний о трагедии в Шереметьево нет вообще.

В пресс-службе «Аэрофлота» пока не ответили на запрос издания.

Пассажирский самолет SSJ100 Москва — Мурманск развернулся и полетел назад в аэропорт вылета после удара молнии. Электроника на борту работать перестала. Во время посадки лайнер загорелся — стойки шасси пробили баки с топливом. В самолете было 78 человек; 40 пассажиров и один член экипажа погибли.

Предварительный отчет по расследованию катастрофы МАК представил в июне 2019 года. В документе не говорилось о точных причинах крушения.