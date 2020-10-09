Топ-менеджера «Траста» Хабарова задержали после допроса в СК

Главного исполнительного директора банка непрофильных активов «Траст» Михаила Хабарова задержали после допроса в СК. Он проходит по делу о хищении крупной суммы денег.

Об этом РИА «Новости» сообщил адвоката топ-менеджера Владимир Слащев.

Партнер Михаила Харабова Александр Богатиков обвинил топ-менеджера в хищении 900 миллионов рублей. Защитник подозреваемого заявил, что это обвинение является «абсолютно голословным», «не подтвержденным ни одним документом, кроме фантазий самого заявителя».

Правоохранители провели обыски у Хабарова после обвинений в хищении. В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» сообщили агенству, что его руководство поддерживает Михаила Хабарова и его семью. Там назвали происходящие сейчас события «вопиющей ситуацией».

Михаил Хабаров занял пост исполнительного директора банка в мае 2019 года .