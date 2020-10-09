Топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова арестовали в Москве
«Избрать в отношении Михаила Хабарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 21 сутки, то есть до 30 ноября 2020 года», — говорится в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
Ранее адвокат Хабарова Владимир Слащев сообщил, что у его клиента прошли обыски, а после он был отправлен на допрос в Следственный комитет, уточняет RT.
По предварительным данным, на Хабарова заявил его партнер Александр Богатиков. Он обвинил топ-менеджера в хищении 900 миллионов рублей. Тем временем юрист считает, что доказательств такому обвинению нет.
Михаил Хабаров занимал пост исполнительного директора банка с мая 2019 года.
Ранее Басманный суд арестовал шесть высокопоставленных сотрудников Пенсионного фонда РФ. Их подозревают в получении взятки от банкира Алексея Ананьева. Сам банкир и его брат-близнец находится в международном розыске.