Как наладить свое финансовое положение в 2021 году. Топ-6 советов

Цель

Последние дни 2020 года — лучшее время для того, чтобы ставить себе цели на 2021 год, считают авторы материала. Неважно, что это будет — погашение долгов, отпуск или покупка недвижимости — четкий план действий смотивирует вас на достижение цели.

Проверять путь к цели следует каждый месяц. Можно даже установить себе напоминание, благодаря которому вы будете возвращаться к плану и сможете оценить, на каком этапе находитесь.

Оценка финансового положения

Для того, чтобы разобраться в своей финансовой ситуации, нужно оценить, ваш доход и расходы, а также обязательно учесть долги, если они есть.

Если ваши расходы превышают доходы, или вы хотите сэкономить для достижения цели, то расходы придется сократить.

Как только вы определите, в каком состоянии находятся ваши финансы, вы можете начать двигаться вперед, считают авторы материала.

Сокращение расходов по счетам

Составьте список всех своих счетов и просмотрите, есть ли у вас возможность сэкономить.

Например, стоит проанализировать пользуетесь ли вы всеми имеющимися у вас подписками (среди них могут быть различные онлайн-кинотеатры, или подобные сервисы), можете ли вы их отменить или сократить.

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Пересмотрите цены

Если у вас закончился срок подписки на используемый ресурс, но вы не хотите отказываться от него, то изучите другие тарифы, которые могут оказаться более выгодны для вас. Так вы сможете и сохранить подписку и немного сэкономить.

Сюда же можно отнести и тарифы сотовых операторов. Если месячный чек высок, то можно позвонить оператору и узнать о наличии более выгодных и подходящих вам тарифах.

«Не бойтесь уходить, если вы недовольны тем, что платите слишком много», — советуют авторы статьи.

Ищите возможности

Если ваши обстоятельства изменились, например, вы потеряли работу, то вы можете рассчитывать на социальные выплаты. В первую очередь для этого нужно встать на биржу труда. Также вам могут быть положены и другие льготы, например, пособие на ребенка.

В связи с пандемией коронавируса в России был введен ряд государственных льгот, с которыми можно ознакомиться на портале «Госуслуг».

Верните долги

Если есть возможность, то постарайтесь как можно быстрее расправиться со всеми долгами. Если возможности нет, то необходимо составить структурный план по возврату заимствованных средств и четко следовать ему.